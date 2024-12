Danza, c'è il Gala di Natale a Vigliano

La Fondazione Egri per la Danza celebra il Natale con un evento speciale: il Gala di Natale, un momento unico dedicato alla danza, che unisce la freschezza e l’entusiasmo delle giovani promesse delle scuole di danza del territorio all’eccellenza artistica dei professionisti della Compagnia EgriBiancoDanza. Sarà stasera, alle 21, nella palestra comunale di Vigliano Biellese. Le scuole di danza Dance4, Accademia di Ivrea, Centro Danza Scarpette Rosse, Opificiociodellarte, L’Arabesque e MOB Dance Studio porteranno in scena coreografie cariche di energia, mettendo in luce il talento delle nuove generazioni.

A impreziosire la serata, la Compagnia EgriBiancoDanza, che presenterà una performance firmata OLTRE. Raphael Bianco proporrà l’assolo “Al di là del mare, del cielo e della terra cerco risposte dal mistero che mi circonda”, interpretato dal danzatore burkinabé Moustaph Kaboré (alias Vacsaint), membro della celebre Compagnia Irene Tassembedo. Questa coreografia, dalle intense suggestioni fisiche e spirituali, nasce dal dialogo artistico tra il coreografo Raphael Bianco e il danzatore Moustaph Kaboré, un incontro che indaga i misteri dell’esistenza e i ponti tra culture diverse. Le musiche di Ori Lichtik completano l’opera, regalando al pubblico un’esperienza emozionante e profonda.

Il Gala di Natale vuole essere un momento di festa e condivisione, valorizzando il talento e l’impegno dei giovani danzatori locali, offrendo al pubblico uno spettacolo di grande qualità e un’occasione per celebrare insieme il Natale attraverso l’arte della danza.