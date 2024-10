La giovanissima Viola Scalzo a "Io canto generation". La mamma: "Una grande opportunità artistica"

Nuova avventura in questi giorni per la giovanissima Viola Scalzo, 11 anni di Magnano, che si è esibita a "Io canto generation", la trasmissione condotta su canale 5 da Gerry Scotti.

Viola ha ereditato la passione per il canto dalla mamma cantante e dal papa' musicista e nel suo giovane percorso musicale si e' già distinta in concorsi internazionali come "Je so pazzo", "Tour music fest", "Il cantagiro", "video festival live" e per ben 2 volte è arrivata come finalista allo "Zecchino d'oro".

Mercoledì 9 ottobre, in prima serata serata, Viola si è esibita di fronte alla giuria del programma di Mediaset composta da Orietta Berti, Iva Zanicchi, Claudio Amendola, Fabio Rovazzi e Michelle Hunziker con un brano di Emma dal titolo "Apnea", ricevendo i complimenti dai giurati che si sono detti ansiosi di ascoltarla con tante altre canzoni.

"Viola ha bucato lo schermo", queste le parole di Gerry Scotti, e la giovanissima talentuosa biellese con la sua performance è passata di diritto il turno. Tenetevi dunque pronti perchè Viola salirà di nuovo sul palco di "Io canto generation" mercoledì 16 ottobre, sempre nella squadra capitanata da Lola Ponce.

"Per Viola e' un'esperienza unica e bellissima perche' ha fatto tante amicizie con bambini che arrivano da tutt' Italia - racconta la mamma, Giovanna Vespa - . Ieri sera era molto emozionata di salire su di un palco cosi' importante e di fronte a personaggi tanto noti. Per lei è una grande opportunita' di crescita artistica che non scorderà mai".