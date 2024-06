"Nuove invasioni avanzano in Sardegna": enormi pale eoliche devastano il paesaggio

“Ite semus/cosa siamo”, la poesia che Nicola Loi di Ortueri (Nu) ha inviato a “Su Nuraghe” di Biella, pare riecheggiare i versi “Siamo Sardi”, attribuiti a Grazia Deledda, prima e unica donna premio Nobel (1926) per la Letteratura italiana.

I versi principiano con: “Nois semus sos fiores de lidone,/ Chi ponent lughe in andalas de monte”, ossia, “noi siamo i fiori di corbezzolo/ che mettono luce nei sentieri di monte”. Versi che sommessamente si levano in un tempo in cui nuove invasioni avanzano in Sardegna.

Immagini e cronache riportano notizie dello scempio di enormi pale eoliche, che verrebbero conficcate su enormi basamenti, e di distese di pannelli fotovoltaici a isterilire, a rendere infruttifero e a devastare il paesaggio dell’Isola. Attraccano impunemente ai porti sardi per far scempio della terra sacra non solo agli Isolani. “Mille volte ladri!”, viene da esclamare: a fare il paio con quei turisti predoni di sabbia e sassi di spiagge incantate, di quell’Isola che diviene facile bottino di sole e di vento da predare.

Furto ai danni di chi “a Deus e a su Re”/a Dio e al Re”, ha sempre dato tutto in ogni epoca. Vogliono razziare impunemete costringendo la popolazione rimasta sull’Isola a emigrare ancora; vogliono impoverire ulteriormente, fa intendere il Poeta, noi che “Semus sas dies semper in lugore,/Semus su firmamentu, sol'e luna./Semus de sas alturas s'astraore”, vale a dire: “Siamo i giorni sempre in chiarore,/Siamo il firmamento, sole e luna./Siamo delle montagne il ghiaccio,/Giornate in allegria a una a una”.

Nella traduzione di Gabriella Peddes di Tonara, con la revisione di Roberto Perinu, i versi verranno inseriti nell’antologia di testi del prossimo appuntamento (martedì 25 giugno 2024) con il Circulo sardo “Antonio Segni” di La Plata (Argentina): laboratorio linguistico transoceanico “Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s’emmo e s’eya cantant”, per imparare a leggere e a scrivere in lingua materna contemporanea: contributo in difesa della terra di origine da parte dei Sardi di “su disterru”, gli emigrati che vivono nei cinque continenti.

Ite semus

Nois semus sos fiores de lidone,

Chi ponent lughe in andalas de monte.

Nois semus de beranu su puzone,

Chi custu paradisu at de fronte.

Semus sa fititiana soledade,

Cun su mudine eternu amigu.

Semus cudda piena libertade,

E totucantu no est un'azigu.

Semus sas dies semper in lugore,

Semus su firmamentu, sol'e luna.

Semus de sas alturas s'astraore,

Dies in allegria a un'a una.

Semus su riu ch'andat currentinu,

Semus funtanas d'abba cristallina.

Fortes comente est forte su terrinu,

E comente est sa roca marmarina.

Semus sa bianca rena de Is Arutas,

Cun su granitu de Santa Teresa.

Semus sa dies de fogora alluta,

De sos Shardana cudda nobilesa.

Semus unu contone de nuraghe,

S'iscuriu de sa domo de Jana.

In s'animu b'est amistade e paghe,

S'indula bona de zente galàna.

Semus sos meres mannos de sos tazos,

Semus su late, regotu cun casu.

Semus sa sinfonia 'e sos sonazos,

In sa muntagna e su campu rasu.

No semus Ispagnolos ne Romanos,

Ne Pisanos e ne Piemontesos.

E no semus nemancu Italianos,

Semus da-e cussos sos pius ofesos.

S'anima 'e sas cussorzas de muntagna,

De sa piana e de sa costera.

Sa sardidade amus in s'intragna,

E cussa no est nue passizera.

Nigolau Loi, su 11 de lampadas 2024

Cosa siamo

Noi siamo i fiori di corbezzolo,

Che mettono luce nei sentieri di monte.

Noi siamo di primavera l’uccello,

Che questo paradiso ha di fronte.

Siamo la quotidiana solidarietà,

Con il silenzio eterno amico.

Siamo quella piena libertà,

E tutto quanto non è un accenno.

Siamo i giorni sempre in chiarore,

Siamo il firmamento, sole e luna.

Siamo delle montagne il ghiaccio,

Giornate in allegria a una a una.

Siamo il ruscello che scorre,

Siamo fontane d’acqua cristallina.

Forti come è forte il terreno,

E come è la roccia marmorea.

Siamo la bianca rena di Is Arrutas,

Come il granito di Santa Teresa.

Siamo il giorno di fiamma accesa,

Degli Shardana quella nobiltà.

Siamo un cantonale di nuraghe,

Il buio della “domo de Jana”.

Nell'animo c’è amicizia e pace,

L'indole buona di gente avvincente

Siamo i grandi padroni delle mandrie,

Siamo il latte, ricotta con formaggio.

Siamo la sinfonia dei sonagli,

Sulla montagna e sul campo pianeggiante.

Non siamo Spagnoli né Romani,

Né Pisani né Piemontesi.

E non siamo nemmeno Italiani,

Siamo da quelli i più offesi.

L'anima delle contrade di montagna,

Della pianura e della costa.

La sardità abbiamo nelle viscere,

E quela non è nuvola passeggera.

Nicola Loi, 11 giugno 2024