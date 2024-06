I dolcissimi Baloo, Biagio e Piuma di Bulli e Pupe con la Coda Odv cercano casa, li aiutiamo? FOTO

Aiutiamo i dolcissimi Baloo, Biagio e Piuma di Bulli e Pupe con la Coda Odv a trovare casa?

Vi racconto la loro storia...Baloo e Biagio sono fratelli, hanno tre anni e sono nati in Spagna, dove purtroppo la "legge" imprigiona nelle perreras i randagi, e se nessuno li riscatta in tempi veloci vengono soppressi con il gas. Baloo e Biagio hanno avuto la fortuna di essere stati "salvati" dalla famiglia di Simona, che quando può, offre uno stallo a una mammina e ai suoi cuccioli che qualche loro amico trova in strada finchè non si arrivi all'adozione. La mamma di questi bellissimi cagnolini è una dolcissima Golden. Non si sa nulla del babbo, ma visto le dimensioni di Baloo e Biagio (13/15 kg) possiamo dire che è una tg piccola. Baloo è più tranquillo, riservato, molto dolce, compatibile con i suoi simili e adatto ai bambini. Biagio è più attivo, adora giocare con la palla, sta volentieri con altri cani, con i bambini, e adora la coccole! Tutti e due sono castrati, vaccinati, chippati e con passaporto in regola. Il fatto è che la famiglia di Simona a fine agosto tornerà a vivere in Italia ed ha deciso di portare con sè anche i due pelosetti per non abbandonarli in qualche rifugio. Quindi....ci aiutate a premiare questo gesto regalando loro una famiglia meravigliosa????