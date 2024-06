Biella Motor Team, Valsugana in chiaroscuro

Trasferta in Trentino, lo scorso weekend, per gli equipaggi della scuderia Biella Motor Team, al Valsugana Historic Rally, quarta prova del Campionato Italiano Rally Auto Storiche, che si corso sabato 1 giugno con Borgo Valsugana come centro nevralgico.

Alla fine i migliori in classifica generale sono stati Marco Maiolo e Maria Teresa Paracchini che erano in gara con la loro Porsche Carrera RS del 2° Raggruppamento. Si sono piazzati quarantesimi assoluti, decimi di raggruppamento ed ottavi di classe oltre 2000 cc oltre che quarti nella speciale classifica del Memory Fornaca.

Quattro posizioni più indietro si sono classificati Enzo Borini ed Aldo Gentile che si sono presentati in Trentino con la loro abituale Opel Ascona SR 2.0 del 3° Raggruppamento. La classifica dice che si sono piazzati quindicesimi di Raggruppamento e ottimi terzi nella classe fino a 2000 cc.

È invece finita anzitempo, per un problema meccanico alla loro Porsche 911 SC, la gara di Luca Valle e Cristiana Bertoglio che puntavano anche a raccogliere punti nel Michelin Trofeo Storico.