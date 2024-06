I carabinieri sono intervenuti ieri mattina, 1 giugno, intorno alle 6 a Mottalciata in via Mazzini, per soccorrere il conducente di un camion rimasto fermo per un guasto al mezzo. La richiesta d'aiuto è stata motivata dalla necessità di controllare il traffico mentre si trasferivano le arnie su un secondo mezzo. Tutta l'operazione è avvenuta in sicurezza.