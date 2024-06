Rifacimento stalli pagamento a Biella, attenzione ai divieti per le opere di tracciatura

Nei prossimi giorni in città è previsto il rifacimento delle strisce degli stalli pagamento, e sono previsti alcuni divieti per consentire alla ditta l'opera di tracciamento.

In particolare, è istituito il “DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA” in viale Matteotti, via Bertodano, via Lamarmora carreggiata Nord, viale Matteotti carreggiata Nord, vai XX Settembre, via Volpi, via Gustavo di Valdengo e via Dal Pozzo il giorno 10.06.2024, al mattino. In via Lamarmora, carreggiata Sud, via Nazario Sauro e Piazza 1° Maggio il 10.06.2024, ma al pomeriggio, in Via Losana, Garibaldi, via Seminari, via Duomo, via Amendola, Piazza Martiri (tratto tra Piazza Colonnetti e via Cerino Zegna, via Dante e via Mazzini il giorno seguente, l' 11.06.2024 al mattino; piazza Martiri della Libertà il 11.06.2024, pomeriggio dopo la fine del mercato comunale.

Negli stessi punti nel momento in cui la ditta è al lavoro è anche istituito il limite dei 30 km/h.