“Tutta mia la Città”: ultimo appuntamento per i giovani del quartiere Grande successo della “Caccia al tesoro” per Chiavazza, FOTO

“Tutta mia la Città”: ultimo appuntamento per i giovani del quartiere Grande successo della “Caccia al tesoro” per Chiavazza

Grande “Caccia al Tesoro” sabato 25 maggio nel quartiere di Chiavazza! Il progetto "Una comunità verso il cambiamento" saluta così la conclusione di "Tutta mia la città" che accompagna da quasi due anni una trentina di ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 14 anni, con attività mirate a stare bene assieme alla scoperta del proprio quartiere.

Guidati dagli operatori di @Tantintenti Cooperativa Sociale Onlus, i partecipanti hanno visitato, come tappe del gioco, i luoghi conosciuti e frequentati durante il progetto: Associazione Genitori, Oratorio, Associazione Islamica, gruppo Alpini, Bottega dei Mestieri e Casa Lions. Senza dimenticare la scuola media, che li ha accolti nei suoi locali per tutto l’inverno e che ha collaborato con entusiasmo, e il centro di formazione ENAIP, che ha regalato ai ragazzi tra i laboratori più belli (baristi per un giorno).

Le regole della caccia al tesoro? Non vinceva chi arrivava primo, ma chi collezionava il maggior numero di stelle date da impegno, correttezza e risolvendo prove e quiz sul quartiere, come "Quante sono le valli biellesi?" e "Come si chiama il torrente che passa da Chiavazza?". La partecipazione è stata altissima e la merenda degli Alpini con pane e nutella molto apprezzata.

Un caloroso ringraziamento a tutti i partecipanti che hanno reso così speciale questa giornata! Ora aspettiamo il Summer Camp, dal 10 giugno per i ragazzi delle scuole medie di Chiavazza.