La Festa dei Talenti è a Candelo, ecco l'evento dedicato agli studenti

Arriva un’iniziativa rivolta agli alunni delle classi quinte della scuola primaria e classi prime della scuola secondaria dell'Istituto Comprensivo Cesare Pavese Candelo Sandigliano, la Festa dei Talenti, che si terrà il 4 giugno, dalle 9 alle 16, presso l’Oratorio di Candelo San Pietro, in via San Francesco.

Gli alunni parteciperanno all’evento in orario scolastico accompagnati dai loro docenti. L’evento è realizzato dall'Istituto Comprensivo Candelo Sandigliano in collaborazione con l’Associazione GASP di Sandigliano, che ringraziamo per il preziosissimo supporto, e con la coprogettazione e collaborazione dei Comuni di Benna, Candelo, Massazza, Sandigliano e Verrone, dell’Oratorio San Pietro di Candelo, delle associazioni, degli artigiani e di tanti volontari della nostra Comunità Educante.

L’evento è sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. Durante la giornata i bambini potranno sperimentare tantissime attività professionali, grazie all’allestimento di 25 stand gestiti da docenti, artigiani, professionisti, artisti del territorio: un modo per scoprire i propri interessi e talenti e un momento prezioso di continuità tra la scuola primaria e la scuola secondaria. I bambini saranno suddivisi in piccoli gruppi a seconda delle loro preferenze, espresse nelle settimane precedenti attraverso un apposito sondaggio; ogni 50 minuti circa I bambini ruoteranno nei vari stand per sperimentare le attività che più li affascinano. Le attività spazieranno tra le attività artistiche ( improvvisazione musicale, teatro, banda)…manualità (uncinetto, cucito, teleria, creazioni con materiali di recupero, origami, cartapesta, fumettistica, giochi in scatola) scienze (microscopio, esperimenti, esperienze di architettura) professioni (meccanico, ciclista, elettricista, idraulico, tecnico computer, muratore, falegname, parrucchiere, cuoco) sport (bocce, shiatsu, yoga. Sport per tutti con le Julette). I bambini pranzeranno poi tutti insieme.