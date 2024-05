Biblioteche di Biella, gli eventi in programma quest'estate

Diversi gli eventi che hanno in calendario la Biblioteca Civica in piazza Curiel e la Biblioteca Sezione Ragazzi in estate. Dalla promozione della lettura alla presentazione di libri.

In particolare, per quanto riguarda la biblioteca civica il 7 giugno alle ore 18.00 nell’atrio centrale è in programma “Archivissima – La notte degli archivi”: tema Passioni. La Biblioteca esporrà materiali sulle donazioni che hanno costituito i primi fondi e la nascita del servizio pubblico. Il 12 giugno dalle ore 18.00 nell’atrio centrale ci sarà la presentazione del libro "Che cosa sono i classici" di Luca Nannipieri. Il 13-14-15 giugno ospiterà il Mercatino del Libro Usato a cura dell’Associazione Amici della Biblioteca. Il ricavato verrà utilizzato dall’Associazione per finanziare iniziative presso la Biblioteca Civica e la Biblioteca Ragazzi.

Alla Biblioteca Sezione Ragazzi il 5 giugno ore 17 è stata organizzata la presentazione del libro “La strada verso sud”. L' 8 giugno ore 11 in collaborazione con la Libreria Cappuccetto giallo di Biella è prevista la presentazione del libro "Cinque giorni per non dirti addio” di Daniele Nicastro con la presenza dell’autore. Dal 25 giugno – 29 giugno: Mercatino del libro usato junior nei pomeriggi di apertura della biblioteca ragazzi sarà allestito uno spazio gestito dai volontari dell’Associazione Amici della biblioteca in cui sarà possibile dare una nuova vita ai libri con offerta libera che l’associazione reinvestirà a sostegno delle attività della Biblioteca ragazzi; per tutto il mese di giugno sarà possibile trovare in biblioteca un piccolo corner nelle ore di presenza dei volontari dell’Associazione con i libri rimasti dal Mercatino del libro usato junior.

Il 25 giugno ore 11 UCID sezione di Biella e l’associazione Amici della Biblioteca ci sarà il laboratorio “Questo libro è mio!”, progettazione e esecuzione di Ex libris personalizzati a cura della Stamperia e legatoria Sotto torchio. Il 26 giugno ore 17 è in calendario il laboratorio “Un tuffo tra le storie”, letture e laboratorio creativo a cura di Simabe – Laboratori del fare. Il 27 giugno alle ore 11 è previsto l’incontro “Yoga tra le onde” letture e yoga per bambini dai 5 anni.