Violento temporale su Biella, piogge intense e strade allagate in alcuni punti VIDEO

Un forte e violento temporale si è abbattuto su Biella e nelle frazioni limitrofe intorno alle 19 di oggi, 30 maggio. 10 minuti di pioggia intensa, con strade allagate in alcuni punti della città. Anche in Super il traffico ha subito rallentamenti per le precipitazioni. Si raccomanda la massima cautela alla guida.