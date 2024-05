Cane azzannato a morte dai pitbull, i chiarimenti del proprietario: “Amelia morta in una pozza di sangue”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Desidero fare una rettifica sullo svolgimento dei fatti a Zumaglia. Il cane non mi è mai sfuggito ma è sempre rimasto al guinzaglio sotto il mio controllo. All’improvviso si è precipitato verso la rete e, preso di sorpresa, non sono riuscito ad impedirgli di mettere il muso appena all’interno del buco di circa 50 cm di diametro alla base della recinzione stessa.

Qui è stato afferrato dai 3 pitbull (o simili) e nonostante cercassi con tutte le mie forze di strapparlo alla presa nel contempo urlando per chiedere aiuto, non c’è stato nulla da fare. Alcune persone hanno assistito al fatto e sono intervenute ad aiutarmi, ma non c’è stato nulla da fare. Amelia è stata trascinata all’interno dove è morta in una pozza di sangue”.