Maxi bici del Giro d'Italia crollata a Oropa, ieri in procura sentito Moscarola FOTO e VIDEO

Aggiornamento martedì 28 maggio ore 12,55

Sono iniziate le indagini per ricostruire l'accaduto e attribuire eventuali responsabilità. Intanto nella giornata di ieri sono stati sentiti in Procura l'assessore Giacomo Moscarola e il consigliere Corrado Neggia. Quest'ultimo nei prossimi giorni dovrà essere operato al polso per le fratture riportate in seguito al fatto.

Aggiornamento lunedì 27 maggio alle ore 16,45

L'area tutto attorno alla maxi bicicletta del Giro d'Italia che ieri è crollata travolgendo alcune persone è stata posta sotto sequestro.

Ben visibile nei pressi della zona il cartello "vietato l'ingresso alle persone non autorizzate". Starà ora alla Procura stabilire l'estata dinamica dell'accaduto ed eventuali responsabilità.

Aggiornamento lunedì 27 maggio alle ore 9,31

Biella torna alla ribalta sui media nazionali. Con il passare delle ore emergono i dettagli che riguardano la caduta della bicicletta gigante. A rimanere travolti sono stati il sindaco Claudio Corradino, il suo vice Giacomo Moscarola e il consigliere Corrado Neggia. Il primo cittadino e Moscarola non hanno riportato ferite, mentre Neggia ha riportato un'incrinatura alle costole e una frattura a un braccio e verrà operato in mattinata.

Una ventina in tutto i presenti. Secondo quanto raccontato dagli stessi, si sarebbero dati appuntamento per una “foto ricordo”. Alcuni sono rimasti sotto l'opera e alcuni invece si sarebbero arrampicati per una resa migliore dello scatto. Tra loro anche l'artista Ivano Munarin, l'imprenditore Denis Lunghi, il grafico Giuseppe Fulciniti, Filippo Borrione dell'Ucab e l'ingegnere Generoso De Rienzo.

Questa mattina Moscarola verrà sentito in procura. “Vedremo gli sviluppi, per ora mi sento un miracolato”, commenta.

I fatti domenica 26 maggio

Nel tardo pomeriggio di oggi 26 maggio i Vigili del Fuoco di Biella sono intervenuti ad Oropa perché la “famosa” bicicletta gigante è implosa nel prato delle oche.