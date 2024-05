Crollo della bici gigante di Oropa, parla Neggia: “Poteva essere una tragedia”

“Poteva essere una tragedia”. A parlare il consigliere comunale di Biella Corrado Neggia, rimasto ferito nel crollo della bicicletta gigante, posizionata al Prato delle Oche di Oropa.

Raggiunto al telefono, il presidente della Commissione Sport del Comune ha ringraziato “i sanitari del 118 per l'assistenza e chi, con un messaggio o una chiamata, ha sentito la propria vicinanza. Aspetto l'intervento, ho un dolore fortissimo al braccio sinistro. Non bisogna avere fretta, il tempo risolverà tutto. Nel male ci sono stati spiragli di luce, dove non si è andati oltre al peggio”.