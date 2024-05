PNRR, insediata in Prefettura a Biella la cabina di coordinamento per il monitoraggio delle opere

Si sono insediate questa mattina, in occasione della prima riunione svoltasi in videoconferenza dalla Prefettura di Roma e coordinata dal Presidente del Consiglio, On. Giorgia Meloni, con la partecipazione dei Ministri dell’Interno, Matteo Piantedosi, e per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, le Cabine di Coordinamento PNRR, istituite presso ciascuna Prefettura, ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge n. 19/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 56/2024.

A tal fine, il Prefetto di Biella, Elena Scalfaro, ha convocato la corrispondente Cabina di Coordinamento, costituita con proprio decreto e composta, oltre che dal Prefetto o suo delegato, da un rappresentante della Regione Piemonte, della Provincia, della Ragioneria dello Stato, dal Sindaco del Capoluogo, dai Sindaci dei Comuni titolari di interventi PNRR, nonché dai rappresentanti delle Amministrazioni centrali titolari dei programmi e degli interventi da attuare in ambito provinciale di volta in volta interessati.

La Cabina di Coordinamento mira a rendere maggiormente efficace il monitoraggio, su base territoriale, degli interventi del PNRR, a favorire le sinergie tra le diverse amministrazioni e i soggetti attuatori operanti nel medesimo territorio, nonché a migliorare le attività di supporto in favore degli enti territoriali, anche promuovendo le migliori prassi. In particolare spetterà al neocostituito Organismo definire il piano di azione per l’efficace e tempestiva attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR in ambito provinciale. Ciò sulla base delle apposite linee guida che saranno adottate dalla Struttura di Missione PNRR, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In occasione dell’odierno incontro che ha visto la partecipazione, presso la Prefettura di Biella, di una rappresentanza dei Sindaci dei Comuni titolari di interventi PNRR, è stato illustrato dagli Amministratori locali lo stato di avanzamento dei progetti di rispettiva competenza e sono state predisposte le linee guida metodologiche di lavoro.

Nei prossimi incontri verranno coinvolti i Comuni e le Amministrazioni di volta in volta interessate anche al fine di monitorare l’ampiezza degli interventi che insistono sul territorio provinciale e di individuare eventuali criticità sulle quali intervenire.

L’obiettivo - ha aggiunto in chiusura il Prefetto Scalfaro - è di far sì che la Cabina di Coordinamento divenga un luogo di confronto per portare all’attenzione della Struttura di Missione PNRR, costituita presso la Presidenza del Consiglio, le criticità e i problemi riscontrati in sede di esecuzione degli interventi, in modo da individuare le migliori soluzioni per accelerare i processi di attuazione dei progetti, mettendo in rete gli Enti coinvolti e favorendo le migliori prassi per rafforzare la competitività del nostro Paese.