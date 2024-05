Pugilistica Biella Boxe: Bertolone Campionessa Italiana

Fine settimana straordinario per la Pugilistica Biella Boxe, macelleria equina De Ruvo, con una medaglia d’oro e una di bronzo ai Campionati italiani schoolgirl, junior e youth che si sono svolti nel fine settimana a Roseto degli Abruzzi con l’organizzazione della Federazione Pugilistica Italiana. La brava Matilde Bertolone, già nel mirino della Nazionale, è la nuova campionessa italiana categoria 46 chili schoolgirl.

La giovane atleta di Mottalciata, studentessa dell’istituto “Cesare Pavese” di Candelo, si è aggiudicata la medaglia d’oro al termine di tre match da incorniciare. In qualità di rappresentante del Piemonte, l’atleta allenata dal maestro Vincenzo Frascella ha sconfitto ai quarti di finale la laziale Lavinia Strano, costretta allo stop a metà della seconda ripresa. Successo prima del limite, per sospensione cautelare alla prima ripresa, anche in semifinale con Matilde che ha costretto alla resa la siciliana Rebecca Rossitto. Netta vittoria ai punti per l’atleta che si allena negli spazi della palestra Fit 4 You di via Friuli 9 a Biella, anche in finale contro la brava Claudia Binasco, in rappresentanza della Sicilia, che ha tenuto tutte e tre le riprese ma è stata contata alla terza in seguito ad una pressante azione della biellese. A premiare Matilde - che “da grande” sogna di entrare in qualche gruppo sportivo oppure di lavorare come biologa marina - è stata nientemeno che la ex campionessa e ora CT della Nazionale, Valeria Calabrese, che ha annunciato la prossima convocazione della brava atleta biellese in maglia azzurra per uno stage di allenamento ad Assisi e per un torneo “Round Robin”.

Stupenda medaglia di bronzo anche per Valeria Mercando che non è riuscita a bissare l’oro dello scorso anno. La brava studentessa dello Scientifico - che ha compiuto 18 anni proprio mentre si trovava a Roseto degli Abruzzi - si è arresa in semifinale contro la toscana Sara Calvani al termine di un match meno intenso di quelli che la biellese aveva abituato in passato il suo maestro Frascella.