Slow Food Day al Chioso Fermati, prenditi Tempo!!

Sabato 18 Maggio sarà lo Slow Food Day, la giornata è una delle più di 100 iniziative in tutta Italia che mettono al centro la consapevolezza dietro le scelte che compiamo ogni giorno, iniziative che testimoniano la visione di Slow Food di una relazione buona, pulita, giusta e sana tra donne, uomini e natura, iniziative che invitano a riaffermare il vero valore del cibo e a riscoprire il piacere del gusto.

Insieme ai produttori del Mercato del Chioso, aderenti alla comunità del Mercato della Terra di Candelo, ci siamo chiesti come celebrarlo al meglio. Siamo partiti dalla domanda: cos'è Slow Food?

Slow Food è cibo buono, pulito e giusto per tutti.. ma è anche tantissime altre cose.

È decidere di prendersi il tempo per conoscere, per parlare e godere di quella relazione.

È scegliere di andare in un luogo piuttosto che in un altro per acquistare il proprio cibo quotidiano.

È godere della bellezza del paesaggio rurale dietro casa ogni giorno prima di cercare luoghi lontani.

È scegliere di passare un pomeriggio giocando in famiglia.

È decidere di aprire una buona bottiglia e suonare e cantare intorno ad un tavolo..

E' decidere di prendersi tempo, per sè stessi, per cambiare, per contestare, per resistere, per costruire.

Slow Food è poi ancora altre mille cose, ma noi abbiamo deciso di iniziare da queste per celebrare questa grande storica associazione che è patrimonio di tutti!

Vi aspettiamo al Chioso in via Rivetti n°50/A tutto il giorno sabato 18 Maggio.