Biella, finale nazionale Cooking Quiz: l’IIS Gae Aulenti in corsa per il titolo.

Volge al termine l’ottava edizione del Cooking Quiz, il Concorso Didattico Nazionale che coinvolge le classi quarte gli Istituti Alberghieri d’Italia, nato per coniugare formazione e divertimento e che si concluderà con la Finale Nazionale prevista mercoledì 22 maggio alle 10:30, al Teatro Olimpico di Roma.

35.000 gli studenti coinvolti nel concorso didattico che si è svolto, per il secondo anno, in due versioni: il “Cooking Quiz in presenza” con lezioni presso gli istituti scolastici coinvolti tenute dai formatori di Peaktime, dagli esperti di ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, e dagli Chef di FIC (Federazione Italiana Cuochi) e il “Cooking Quiz digital” caratterizzato da collegamenti digitali con le Scuole, che hanno potuto giocare e assistere a distanza alle prestigiose lezioni.

Nel corso del road show, ai ragazzi sono state trasferite nozioni e informazioni importanti con l’obiettivo di verificarne poi il grado di apprendimento attraverso la gamification. Dopo una prima parte di formazione strettamente legata alle materie di studio dei ragazzi, proposta dagli esperti del Comitato Scientifico del Cooking Quiz e una parte “etica” presentata dai formatori Alvin Crescini e Daniela Rinaldi con approfondimenti e focus su tematiche come: sana e corretta alimentazione, valorizzazione delle eccellenze eno-gastronomiche del territorio, lotta allo spreco alimentare e corrette modalità di raccolta differenziata, nella seconda fase, quella di verifica, gli studenti si sono sfidati all’interno della propria scuola proprio per decretare le migliori classi che voleranno a Roma in vista dell’evento finale.

Il tour ha raggiunto le studentesse e gli studenti degli istituti della provincia di Biella con ottimi risultati. Gli alunni delle classi 4F Enogastronomia e 4AT e 4EB Sala-vendita dell’IIS “Gae Aulenti” di Valdilana si “sfideranno” a Roma con le classi finaliste provenienti da tutta Italia per decretare i CAMPIONI NAZIONALI DEL COOKING QUIZ 2024 per gli indirizzi “ENOGASTRONOMIA” - “SALA-VENDITA” e “ARTE BIANCA”. La scuola è campione in carica: è infatti la seconda classificata per l’indirizzo Sala-vendita dell’edizione 2023.

All’evento finale al Teatro Olimpico ad accogliere i ragazzi ci saranno gli Chef della N.I.C. (Nazionale Italiana Cuochi) accompagnati dal Presidente F.I.C. (Federazione Italiana Cuochi) Rocco Pozzulo. In più, l’ospite ALMA di quest’anno strizzerà l’occhio al giovane pubblico in platea, con la presenza della FEA – Freestyle Elite Agency, collettivo che racchiude i migliori rap freestyler nazionali in attività, che si esibiranno in uno show dedicato ai temi del concorso.

Anche in questa edizione uno spazio di fondamentale importanza è stato riservato al corretto riciclo degli imballaggi principalmente utilizzati in cucina grazie alla collaborazione dei Consorzi Nazionali per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi BIOREPACK, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA. I Consorzi Nazionali partecipanti al Cooking Quiz garantiscono l'avvio al riciclo degli imballaggi, promuovendo un notevole risparmio di materia ed energia e posizionando il nostro Paese come un esempio virtuoso a livello globale.