Si scontrano in parcheggio durante la manovra, nasce una lite sedata dai Carabinieri - Foto repertorio

Non riuscivano ad accordarsi i due conducenti delle auto che si sono scontrate nel parcheggio di un supermercato di Biella, tanto che è stato necessario l'intervento dei Carabinieri per calmare gli animi, stabilire responsabilità e dinamica. Sembrerebbe che per uno dei due conducenti si siano rese necessarie le cure del Pronto Soccorso.