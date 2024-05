Tollegno: caprioli sul ballatoio della turbina della centrale idroelettrica, portati in salvo, VIDEO

Vigili del Fuoco e il personale del Centro recupero animali selvatici della Provincia di Biella nella mattina di oggi mercoledì 15 maggio, a distanza di qualche giorno sono tornati alla centrale idroelettrica a Tollegno.

Lunedì avevano recuperato un cinghiale morto che era rimasto incastrato in una griglia di filtraggio di una turbina. Oggi hanno portato in salvo tre caprioli, due femmine e un maschio, che si trovavano sul ballatoio a fianco alla griglia di filtraggio e non erano più in grado di tornare nel bosco.

Durante l'intervento è stato richiesta anche la collaborazione della Polizia Locale.

Gli animali, una volta tratti in salvo sono stati liberati in un bosco nelle vicinanze.