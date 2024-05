Record di iscritti alla "Pollone-Poggio Frassati" con il dominio di Francesco Nicola e Susan Ostano FOTO e VIDEO

Foto e video Mattia Baù per newsbiella - foto organizzazione gara

Una bella gara, un percorso impegnativo e un nome che riporta al Beato Pier Giorgio Frassati che verrà canonizzato Santo nel corso del giubileo 2025. Record di iscritti toccato in questa settima edizione, che ha raggiunti 140 atleti, per una una sfida tutta da correre o da camminare. Tempo bello e temperatura ottimale questa mattina con partenza alle ore 8,30 nei pressi del monumento a Frassati, nel comune di Pollone, per poi iniziare subito a salire con l’obiettivo dei 9 chilometri con 1440 metri di dislivello e arrivo all’omonimo Cippo.

Vittoria con monopolio di squadra e con record di Francesco Nicola, asd Climb Runners, che ha tagliato il traguardo con un tempo di 1h 07 01''. Alle sue spalle il compagno di squadra Gabriele Gazzetto con un tempo di 1h 09’51” e terzo, sempre dei Climb Runners, l’inossidabile Enzo Mersi, in 1h 12' 15'' . Tra le donne, ha spiccato Susan Ostano, asd Climb Runners con un tempo pari a 1h 28 '01'', seguita dalla comagna di squadra Margherita De Giuli 1h 32' 03'' e terza Silvia Szego, as Gaglianico 74 con un tempo di 1h 39' 15''. Al termine della manifestazione, ritorno per tutti a Pollone con premiazioni e pranzo.