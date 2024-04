Giro d'Italia: Una biglia speciale per commemorare Pantani e Fighera

Si avvicina la data nella quale il Giro D'Italia di ciclismo farà tappa a Biella e fervono quindi i preparativi per il ricco calendario di eventi collaterali che interesseranno la Città per tutto il weekend a partire dal 3 maggio. E per celebrare al meglio l'appuntamento NightLife Project che già aveva curato l'evento nel 2017 facendo registrare il record imbattuto di oltre 10.000 presenze in Duomo, è stata incaricata di dirigere artisticamente anche questa edizione.

"Quando il Vice-Sindaco Moscarola ci ha contattato- spiega Filippo Regis Presidente di Nightlife- è stato tanto chiaro quanto perentorio : "Vorrei qualcosa per cui Biella si distinguesse dalle altre Città in modo unico ed originale". Abbiamo, quindi, pensato a come creare una o più iniziative che potessero consentire a tutti di diventare parte attiva al netto del semplice evento musicale.

L'idea ci è venuta in un viaggio di lavoro a Rimini passando per Imola dove, nei pressi di quella che era la sede del Mercatone Uno, era stata posizionata la riproduzione gigante di una biglia da spiaggia con l'effige di Pantani di quelle con cui chiunque non sia proprio un ragazzino ha sicuramente giocato fra le piste ricavate solcando la sabbia: avremmo realizzato una biglia commemorativa di quella che è ormai universalmente riconosciuta come "la Tappa Pantani" da quando nel 1999 il "pirata" si rese protagonista di una rimonta impossibile passata alla storia del ciclismo.

A Corrado Neggia, legato affettivamente e lavorativamente con Fondazione e famiglia Pantani, è venuta l'intuizione geniale che mancava per far assumere all'iniziativa una connotazione ancora piu' "biellese": utilizzare, per il cartoncino interno alla biglia, la foto che Giuliano Fighera scatto' proprio in occasione di quella rimonta rendendo, così, omaggio non solo al campione ma anche all'amato fotografo recentemente scomparso.

La tiratura è stata fissata in 10.000 esemplari e abbiamo deciso di coinvolgere i commercianti interpellando sia Ascom che Confesercenti le quali hanno risposto subito in modo entusiastico rendendosi disponibili a coordinare la distribuzione nelle attività che decideranno di aderire.

La biglia commemorativa, quindi, potrà essere acquistata nei negozi biellesi nella settimana della tappa aggiungendo 1 euro ai propri acquisti il cui 50% (il netto detratto dai costi vivi di produzione) verrà devoluto alla sede territoriale dell' ANFASS."

Ma le novità esclusive continuano anche per quanto concerne l'evento musicale di sabato 4 maggio in Piazza Duomo.

Al format musicale di "Forever Young" che promette un vero e proprio viaggio musicale che parte dall'aperitivo anni 80 fino alle hit di oggi in un dj set di oltre 6 ore, si aggiunge, l'utilizzo dei bracciali a led resi celebri dal tour mondiale dei Coldplay attraverso i quali il pubblico diventa parte integrante e interattiva dello show.

"E' la prima volta che vengono utilizzati in una Piazza essendo una novità che lanceremo nel tour di questa estate - continua Regis - ma mi piaceva l'idea che Biella fosse la prima a farlo visto che proprio nel 2017 e proprio in occasione della Notte Rosa avevamo tenuto a battesimo la data zero di "Forever Young".