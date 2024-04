Masserano: La proprietà contesa di un orto e uno stabile è motivo di una lite che dura da giorni, arrivano i Carabinieri

Vicinato litigioso a Masserano e questa volta il contenzioso grava su un orto e uno stabile che ognuno dei due, una donna di 57 anni e un uomo di 64 anni, rivendica come proprio. La lite andava avanti da giorni sino a quando i Carabinieri sono intervenuti per calmare gli animi e informare i due masseranesi delle facoltà di legge. Probabilmente dovrà essere un giudice a stabilire a chi appartengano le proprietà se i due vicini non si accorderanno bonariamente.