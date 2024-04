Incidente a Occhieppo Inferiore oggi mercoledì 3 aprile intorno alle 12,30 lungo via Martiri della Libertà, all'incrocio con via per Muzzano, dove si sono scontrate un'auto e uno scooter.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Locale giunta sul posto, il motociclo e la vettura sono entrati in collisione. Ad avere la peggio è stata la persona in sella al due ruote che è finita a terra dopo l'urto, ed è stata soccorsa dagli agenti prima dell'arrivo del 118.