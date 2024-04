Nuovo monumento ai Caduti, a Cavaglià celebrazioni con Alpini e cittadini

Appuntamento da non perdere per la comunità di Cavaglià. Domenica 7 aprile, alle 18, verrà inaugurato il monumento ai Caduti da poco restaurato. Alla cerimonia dell'alzabandiera seguirà la Santa Messa in loco e il saluto del capogruppo degli Alpini.

In seguito, verrà presentato l'intervento con la presenza delle restauratrici, assieme alla nuova illuminazione. Ad accompagnare tutti questi momenti, con la loro musica, la Filarmonica di Cavaglià. Il momento si concluderà con una cena condivisa in un ristorante della zona.