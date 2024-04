Biella, tanti visitatori al Mercatino di Riva nonostante il meteo “ballerino” FOTO

Tanti biellesi (e non) si sono dati appuntamento in Riva nella giornata odierna, 1° aprile, per prendere parte al Mercatino dell’Antiquariato minore e dell’Artigianato, giunto alla 104° edizione.

Una giornata di Pasquetta contrassegnata dagli umori capricciosi del meteo, come commentato dal presidente dell'Ente Manifestazioni Biella Riva Paolo Robazza: “Avevamo un numero alto di adesioni e di iscritti, circa 110, ma la pioggia delle prime ore del mattino ha tenuto a casa qualcuno degli espositori. Un vero peccato. Poi, il sole è rispuntato e il rione ha visto la presenza di moltissime persone che hanno affollato i banchi del mercatino che, nel corso degli anni, ha saputo conquistare la fiducia di tutti”.