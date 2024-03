Biella, via Crosa: come cambia la viabilità.

Il Comune di Biella, dalle ore 8.00 alle 18.00 di oggi, venerdì 29 marzo, eseguirà lavori di manutenzione in via Crosa. A causa delle operazioni verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, eccetto mezzi autorizzati. In corrispondenza del civico 12 verrà ristretta la carreggiata e, se necessario, istituito il senso unico alternato, con relativa segnaletica mobile.