"Il passato che saremo", l'inaugurazione venerdì

Venerdì 22 marzo alle 17.30 è in calendario l’inaugurazione del progetto espositivo "Il passato che saremo", ideato da Anna Fileppo in collaborazione con il Festival della Fotografia Etica di Lodi, presso la sala mostre del Lanificio Maurizio Sella.

Fondazione Sella ospita due mostre curate da Alberto Prina, provenienti dal Festival della Fotografia Etica di Lodi, dai forti contenuti in tema di sostenibilità: Alpaqueros di Alessandro Cinque ed Eustasy di Felipe Fittipaldi.

In contemporanea a Palazzo Ferrero (corso del Piazzo 29, Biella) sono allestite altre due mostre provenienti dal festival di Lodi, One Day, I Will e Diventare cittadini.

Le due mostre provenienti da Lodi completano il percorso espositivo del progetto Il passato che saremo: in entrambe le sedi verranno presentati i lavori degli studenti di alcuni istituti scolastici biellesi di primo e secondo grado e dei ragazzi seguiti da alcune associazioni del territorio che curano l’inserimento e l’inclusione di persone diversamente abili. L’obiettivo è indagare la ricchezza e la potenzialità del nostro territorio attraverso la fotografia, immaginando di dare nuova vita a luoghi abbandonati e inutilizzati con l’elaborazione creativa e artistica di immagini scattate da Silvano Pupella.

Apertura Sala Mostre Lanificio Maurizio Sella

sabato e domenica, 10-18

martedì, 12.30-14.30

Via Corradino Sella 10, Biella

Ingresso con offerta libera

info@fondazionesella.org

015 2522445