“Rivivere, raccontare e immaginare”, in mostra dal 22 marzo

“Rivivere, raccontare immaginare il passato che saremo" è il titolo delle mostre che saranno visitabili dal 22 marzo fino al 1° Maggio 2024, a Palazzo Ferrero e presso la Fondazione Sella.

L'evento è curato dallo Studio Anna Fileppo in collaborazione con il Festival della Fotografia Etica, che per la la prima volta lavorano insieme per un progetto fotografico che unisce realtà del territorio biellese a fotografi internazionali, con lo scopo di raccontare e mostrare quello che siamo per farvi scoprire quello che saremo.

La presentazione delle mostre è in calendario mercoledì 14 febbraio alle 11 presso Palazzo Ferrero.