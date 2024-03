Dal Nord Ovest - Violentata dal padre, resta incinta a 13 anni. Indagata la mamma

Una vicenda choccante. Una ragazzina di 13 anni che viene violentata dal padre e resta incinta ad appena 13 anni, con un nuovo episodio che si era verificato anche a luglio, all'interno dell'ospedale Sant'Anna, dove la giovane era stata ricoverata arrivata al settimo mese della gravidanza.

Il padre, un 45enne di origini straniere, è finito in carcere, incastrato dalle telecamere, ma adesso è finita nei guai anche la madre, indagata dalla procura di Torino per concorso in violenza sessuale ("sapeva e non ha denunciato", la pesante accusa). Nel mirino degli inquirenti anche un'amica, che avrebbe cercato di convincere la 13enne a incolpare un compagno di classe di quanto aveva fatto il genitore.

Il piccolo nato, venuto alla luce alla fine dell'estate, nel frattempo, è stato dato in adozione.