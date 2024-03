Bielmonte, aperte tutte le piste

Si torna a sciare in grande a Bielmonte.

Da ieri giovedì 14 marzo è stata riaperta la Panoramica Zegna e tutte le piste sono a disposizione degli amanti degli sci: Buca di Forno + Dosso Grande+ Piazzale1 + Piazzale2 + Sole + Primaverile + Cerchio1 + Cerchio2.

Per gli appassionati dello sci di fondo, da oggi 15 marzo ha riaperto la pista turistica da 7.5 km. Nel weekend aperto anche il Winter Bielmonte Kids dedicato ai più piccoli!

Bielmonte nel fine settimana ha anche diversi eventi in programma come domani, sabato 16 marzo torna sulle piste di Bielmonte l'appuntamento con il fascino dello sci vintage. Uno speciale slalom storico in notturna dedicato al maestro Mario Ferragut che nel 1956 fondò la Scuola Sci di Bielmonte.

E dalle ore 17:00, appuntamento da non perdere con il Memorial Martino Borrione organizzato da Icemont/Bielmonte Neve. Per l'occasione le luci delle piste e del parterre di Bielmonte si accenderanno per una serata speciale sugli sci all'insegna dello sport e della beneficienza. Il ricavato sarà infatti devoluto a BI-NEPAL, associazione a favore delle genti del Nepal. Al termine delle sciate una suggestiva fiaccolata sulla neve.