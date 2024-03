Buone prove per gli atleti della Boxing Club Biella

Week end di rilevanza Olimpica quello appena trascorso dove oltre a match di "quartiere" come quelli svolti dalla Boxing Club Biella, l'Italia ha dato dimostrazione di quanto in alto si possa arrivare quando gli obiettivi sono condivisi e l'unione tra Maestri ed atleti conserva in sè del magico, intoccabile.

La società Biellese inizia alla grande la stagione agonistica presenziando su tre campi gara differenti e con tre Tecnici differenti, il primo con il Maestro Scaglione impegnato con 3 atleti, Sebastiano Colombo 71 kg, Lorenzo Rinaldi 67 kg e l'esordio di Emma Prinetti,14 anni 52 kg: tutti inseriti nella riunione proposta dalla Boxe Grugliasco del Maestro Pasquelino.

Il primo a salire sul quadrato è stato Sebastiano al suo 5 match ancora imbattuto che ha incrociato i guantoni con il Cubano Douglas Santos anch'egli imbattuto con un match in meno sul palmares. Sebastiano ha approcciato l'incontro con gran determinazione come sempre e grande rispetto per l'avversario ma già dalle prime battute si è potuto vedere che il ritmo e la qualità era nettamente a favore del nostro atleta e così è stato dopo i 3 round con un conteggio nella seconda ripresa e la tranquillità di aver incamerato il successo.

Eccoci all'esordio di Emma, tesa per il primo incontro contro una pari peso e pari esperienza Melita Riviera che è riuscita a strappare il giudizio favorevole dei giudici ma un'ottima esperienza ed esordio hanno convinto Scaglione per riproporla in altri match. L'ultimo in ordine di scaletta è stato Lorenzo Rinaldi al suo 10 match contro Daniele Cristiano, con un'ottimo score ma che non è riuscito a contrastare la sempre miglior condizione tecnica e psicologica di Lorenzo che dopo soli 1,15' della prima ripresa ha costretto il Maestro di Cristiano a sospendere il match così da ottenere una stupenda vittoria prima del limite.

La domenica mattina, il Criterium che si sarebbe dovuta tenere a Chivasso per i più piccoli seguiti dal prossimo Tecnico Cecilia Pinnola è stata rinviata per condizioni meteo avverse alla settima successiva mentre l'ultima trasferta a Verbania di Jacopo Prinetti 16 anni all'esordio anch'egli accompagnato dal Tecnico Yuri Campanella, non è andato secondo i piani e non è riuscito a recuperare i punti lasciati all'avversario così da concludere la contesa sconfitto. Un'ottimo inizio per i portacolori Biellesi che da quest'anno hanno intensificato orari e giorni visto la grande affluenza che già dallo scorso anno la palestra ha riscontrato. Siamo sempre pronti ad ogni sfida e partecipazione, solo così i ragazzi e la società possono crescere.