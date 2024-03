Biella Trad, un successo lo scambio culturale Biella-Bretagna

Grande successo della giornata di scambio culturale Biella-Bretagna organizzata dalla associazione di promozione sociale Biella Trad e patrocinata dal comune di Candelo.

L’associazione Biella Trad APS, da anni impegnata sul territorio biellese nella trasmissione e nella diffusione di musiche e danze tradizionali ha organizzato sabato 9 marzo u.s. una interessante giornata dedicata alla scoperta della cultura e della musica bretone.

Ospite dell’associazione Ronan Autret, ricercatore etnocoreutico, incaricato della formazione dei danzatori e della valorizzazione delle danze tradizionali dalla Confédération Kendalc’h (che promuove e coordina le attività culturali ed artistiche della tradizione bretone attraverso le arti popolari) e grande esperto delle tradizioni della sua regione, il Léon.

Con lui il duo di musicisti Clément Le Goff e Jeremy Kerno, interpreti della musica tradizionale della loro terra e malgrado la giovane età già affermati musicisti a livello internazionale.

Clément Le Goff riconosciuto ambasciatore della cultura bretone, dopo gli studi presso i conservatori di Nantes e Parigi, si specializza progressivamente nel repertorio dell'Alta Bretagna. Si forma presso il polo di insegnamento superiore di musica tradizionale di Rennes, specializzandosi nel canto. Clément è anche suonatore di bombarda e biniou, facendo risuonare da oltre quindici anni i suoi strumenti tradizionali nei fest-noz in Bretagna, ma anche in Irlanda, Italia, Polonia, Repubblica Ceca e negli Stati Uniti. Legato agli incroci di universi musicali, moltiplica le esperienze incontrando musica barocca, jazz e hip hop. Da quando ha fondato il suo primo gruppo folk, Ossian, ha sviluppato numerosi progetti musicali, come il trio Forj o il gruppo di musica medievale Waraok. Nel luglio 2022, insieme a Frédéric Nauczyciel e Marquis Revlon, crea il marching band Roazhon Project, un incontro tra le culture delle marching band dei quartieri americani, del voguing, delle danze barocche e delle danze bretoni.

Jérémy Kerno, è un giovane suonatore di biniou che, dopo essersi avvicinato alla bombarda, decide di cantare. Partendo dalla pratica tradizionale della canzone a risposta per il ballo, scopre e approfondisce ulteriormente la sua pratica da solista (canti di complainte, canzoni storiche, ballate).

Jérémy interpreta la tradizione per il pubblico, per il piacere dell'orecchio e per raccontare una storia. Il suo percorso lo porta a diplomarsi in musica e canto tradizionale (diplôme d'etat de professeur de musique traditionnelle), affrontando nel frattempo le tecniche del gavottage (canto sull’onomatopea). Vince diversi premi tra cui la prestigiosa Bogue d'Or nell'ottobre 2017.

La giornata del 9 marzo, caratterizzata da un corso di danza tradizionale al pomeriggio e da una serata musicale con musica dal vivo, in cui i corsisti hanno potuto mettere in pratica quanto appena appreso, ha visto la partecipazione di un centinaio di interessati e si è svolta nel salone polivalente di Candelo, grazie al prezioso patrocinio del comune.

L’alta qualità dell’insegnamento e la bravura dei musicisti hanno pienamente soddisfatto i partecipanti, provenienti da molte parti d’Italia, da Biella come da Treviso e Verona e dalla vicina Svizzera. Molti appassionati infatti si muovono per danzare su queste musiche dal particolarissimo timbro e inesauribile energia. I musicisti ospiti eccellono sia nell’utilizzo di strumenti tradizionali quali bombarda e biniou (una particolare cornamusa), sia nella tecnica vocale del kan ha diskan, tipologia di canto presente nella lista dei patrimoni culturali immateriali UNESCO dal 2013.

In questi canti a cappella, eseguiti spesso in duo, un cantore intona la prima strofa (il kan) e il secondo prosegue cantando dalla fine della strofa precedente in poi (il diskan), per poi ricominciare, mantenendo l’unità ritmica del brano e permettendo un riposo alternato della voce.