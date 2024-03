Biella, un altro incidente in via Milano: ferito un motociclista (foto di repertorio)

Un altro incidente stradale si è verificato nella via Milano di Biella Chiavazza. È accaduto intorno alle 11 di oggi, 13 marzo: a scontrarsi, per cause da accertare, un'auto e una moto.

Ad avere la peggio proprio il centauro, rimasto lievemente ferito nella caduta. Sul posto erano presenti gli agenti della Polizia Locale per la raccolta dei rilievi.