Ponderano: la Pro loco presenta il programma.

La Pro Loco di Ponderano, domenica 10 marzo alle ore 15.00, presso il centro sociale, organizza un incontro aperto a tutti per far conoscere il suo programma annuale; compresi i soggiorni mare che da più di 10 anni, appoggiandosi alle migliori agenzie, accompagna i suoi soci nelle settimane di vacanze in giro per l’Italia, con serietà e impegno. Quest’anno saranno presenti 8 soggiorni: 6 in Emilia Romagna da giugno a settembre, Igea Marina, Marebello, Gatteo, Rivazzurra, le destinazioni, della durata da 7/12/15 giorni. Oltre alla Sardegna a giugno e Sicilia a settembre.

Il programma in realtà è già iniziato all’Epifania con la cena in alta quota e, a febbraio scorso, l’evento più emozionante: la consegna al reparto di Ematologia/Oncologia dello strumento da loro richiesto.

Il 14 aprile, si terrà invece la 30a fiera zootecnica, mentre a fine giugno il primo appuntamento gastronomico con la grigliata estiva, si proseguirà ad agosto con la festa patronale e le sue serate. A fine settembre inizierà il calendario di autunno a teatro con le più importanti compagnie teatrali piemontesi. Infine a novembre, la richiestissima cena della Bagna cauda.

Tutto gli eventi organizzati dalla pro loco di Ponderano mirano sempre a contribuire al progetto “Una goccia per un sorriso”.

Per ulteriori informazioni: 338.853.4646.