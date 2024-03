Valdilana, Lorenzo Mirabile saluta la comunità: “Grazie a tutti, non mi ricandiderò alle prossime elezioni”

“Dopo sette anni e mezzo da consigliere comunale, prima a Trivero e poi a Valdilana, ho deciso di non ricandidarmi alle prossime elezioni comunali”. A scriverlo, sui propri canali social, il presidente del consiglio comunale di Valdilana Lorenzo Mirabile.

E aggiunge: “Nell’ultimo anno, dopo il mio matrimonio, mi sono trasferito a Pralungo. Il lavoro, la distanza ed il poco tempo a disposizione, non giocano a mio favore: per me è sempre più difficile partecipare alla vita politica di Valdilana. Sono queste le ragioni per cui a giugno, a malincuore, terminerò la mia esperienza in Comune.Nonostante le difficoltà, ho deciso di rimanere fino alla fine del mandato per rispetto di tutti i cittadini e nei confronti di chi ha scritto il mio nome e cognome nelle urne cinque anni fa. Anche se altrove, continuerò a coltivare la mia passione per la politica e l’amministrazione pubblica, perché sono sempre più convinto che il Comune è l’Ente più vicino ai cittadini e quindi il luogo dove poter ascoltare ed accogliere al meglio le esigenze delle persone. Un doveroso grazie a tutte le persone del gruppo di cui faccio parte, ai cittadini e soprattutto al nostro bellissimo territorio, a cui rimarrò per sempre legato. Ciao Valdilana, questo è solo un arriverderci”.