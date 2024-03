Borriana, il Comune promuove un sondaggio per il centro estivo - Foto archivio newsbiella.it

Il Comune di Borriana propone un centro estivo per la prossima estate, che sarà gestito da ASD Sportyvita con cui l’Amministrazione collabora da molti anni.

Il centro sarà aperto per quattro settimane (con un minimo di 2 di iscrizione), dal 1° al 26 luglio, con orario 7.30-17, pasto compreso, e coinvolgerà bambini tra i 3 e 5 anni, con priorità per i bimbi residenti in paese o che frequentano la scuola dell'infanzia di Borriana.

Il Comune promuove un sondaggio che costituisce preiscrizione, che deve essere inviato entro il 6 maggio, e che è consultabile e compilabile al link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX20jh5aV7eFTZC_tySh0u6zgnMH98gy2uvCJmp2TFqMBe1Q/viewform

Le persone che compileranno il sondaggio riceveranno la richiesta di iscrizione.