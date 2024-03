"Esami di medicina nucleare, dai 6 agli 8 mesi di attesa con priorità alta", lo sfogo di un lettore

Caro Direttore scrivo a voi come testata giornalistica per dare voce al mio dissenso sul discorso sanità, trovo che sia in tv, che sulla stampa nazionale non venga assolutamente trattato l'argomento.

Con amarezza mi trovo ad affrontare un delicato problema di salute che già per se può portare ansia... Ma quando ti rechi per prenotare esami con priorità alta (10giorni) in medicina nucleare, nello specifico una florangiografia e ti senti dire che a Biella si parla di 6/8 mesi a quel punto speri che ti venga un'infarto così forse se sopravvivi avrai risolto i tuoi problemi.

Premetto che una tac coronarica e i minimi esami fatti a Novara me li sono pagati di tasca mia la causa che da Novembre 2023 a gennaio 2024 non è stato possibile trovare una data disponibile in tutto il Piemonte. Stesso iter per la florangiografia coronarica... Nessuna data al momento..."riprovi a chiamare". Questo è il tracollo della sanità purtroppo e nessuno ne parla. Grazie e scusi lo sfogo.