Bando regionale: 3,2 milioni di euro per le aziende vitivinicole piemontesi.

Con una dotazione finanziaria di 3,2 milioni di euro l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Piemonte ha aperto il bando OCM Vino investimenti per la campagna 2024/2025 a sostegno delle aziende vitivinicole piemontesi.

La misura finanzia le spese per la realizzazione di punti vendita aziendali adibiti prevalentemente alla commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, localizzati all’interno o all’esterno delle aziende, comprensivi di sale di degustazione. Sono compresi l’acquisto di attrezzature informatiche e piattaforme per i punti vendita aziendali, investimenti per l’esposizione e la vendita dei prodotti vitivinicoli,

Il bando scade il 30 aprile 2024 ed è pubblicato sul sito della Regione Piemonte al link https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/ocm-vino-intervento-investimenti-campagna-20242025

“Come negli anni precedenti anche per la campagna 2023 - 2024 i nostri imprenditori vitivinicoli piemontesi possono contare su questo importante sostegno contributivo per poter promuovere e commercializzare i vini di qualità ed essere competitivi sul mercato”, dichiara l’assessore all’Agricoltura e cibo della regione Piemonte Marco Protopapa.