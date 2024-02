Cirio domani nel Biellese tra Città Studi, la sede degli Alpini a Biella e l'incontro con un Reduce a Mottalciata

Domani, mercoledì 28 febbraio, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, insieme con il sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia Andrea Delmastro e gli assessori regionali Elena Chiorino e Chiara Caucino, sarà nel Biellese, questi gli appuntamenti in programma: Alle ore 17, sarà presso Città Studi, corso Giuseppe Pella 2b a Biella, per la presentazione ai sindaci dell'Area omogenea Baraggia della programmazione Fsc, che mette a disposizione di questo territorio 2,6 milioni di euro (l'appuntamento tecnico inizierà alle 16 e a seguire, alle 17, è prevista la presenza di presidente, sottosegretario e assessori regionali);

Alle ore 17.45 si recherà al Municipio di Mottalciata dove incontrerà l’alpino reduce Renato Colombo di 103 anni;

Alle ore 18.30 tornerà a Città Studi a Biella, sempre per la presentazione ai sindaci dell'Area omogenea Biellese della programmazione Fsc che mette a disposizione di questo territorio 5,6 milioni di euro.

Infine, alle ore 19.30, il Governatore sarà in via Ferruccio Nazionale a Biella, nella sede degli Alpini, per la presentazione alla Sezione e i Gruppi Alpini di Biella del bando regionale per la messa in sicurezza delle strutture e attrezzature utilizzate per l'allestimento di eventi.