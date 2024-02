Giochi per bambini e fagiolata, a Mottalciata è arrivato il Carnevale

Anche a Mottalciata è tempo di festeggiare il Carnevale, in programma oggi pomeriggio, 25 febbraio, a partire dalle 15.

Ai giochi per i più piccoli seguirà la distribuzione della fagiolata nella piazza comunale, con l'estrazione della lotteria e la compagnia della banda musicale di Mottalciata-Castellengo. In caso di forte maltempo la manifestazione sarà rinviata in data da destinarsi.