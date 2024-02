Bulli e Pupe con la Coda ODV: il dolcissimo Ray e il buonissimo Diego cercano casa

Ecco altri ospiti di Bulli e Pupe con la Coda ODV in cerca di casa...loro sono Ray e Diego.

Volete conoscere la dolcezza? Volete perdervi in uno sguardo? Regalarvi l'amore vero? Bene vi presento un principe azzurro: si chiama Ray, ha due anni, è una taglia media, castrato vaccinato e chippato, va d'accordo con i suoi simili è buonissimo anche con i gatti. Un cane eccezionale, oltre ad essere molto bello ed avere degli occhi strepitosi con uno sguardo umano, ha un cuore immenso e vorremmo tanto potesse uscire dal rifugio! Sembra un po' la storia del brutto anatroccolo, quando era cucciolo nessuno lo ha scelto perché non particolarmente belle...bah. E ora che è bellissimo farete la fila per lui? Me lo auguro davvero con tutto il cuore, perché merita di essere amato!

Per info Patrizia 3475063855

Diego, sei talmente bello, che potresti essere opera di un pittore...Sei talmente buono, che forse un angelo ti ha accompagnato sulla terra per guarire qualche cuore ferito! Diego è l'essere più buono che io abbia mai conosciuto, ha uno sguardo umano, profondo ed intenso, ma così dolce che a volte mi spacca il cuore. Ha circa 2 anni, è una taglia medio grande, compatibile con i suoi simili sia maschi che femmine, adatto anche a famiglie con bambini educati. Il nostro tesoro è epilettico, per fortuna la veterinaria ha trovato la cura giusta e da mesi non ha più crisi. Ci vorrebbe un cuore buono come il suo, che decidesse di adottarlo e di curarlo, sono certa che in cambio riceverebbe molto di più di ciò che da...Diego è castrato, vaccinato e chippato.

Per info Lorenza 3489380804Silvia 3409087029