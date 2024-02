Johnny Depp è a Torino: l'arrivo all’Hotel Principi di Piemonte e l'abbraccio con Andrea Iervolino

Johnny Depp è arrivato a Torino. La star di Pirati dei Caraibi, dopo le vicende giudiziarie contro l’ex moglie Amber Heard, è tornato al lavoro come regista con il film Modì. In scena lo si era rivisto solo nei panni di Luigi XV ne La Favorita del re. Dopo l’atterraggio con il suo jet privato da Londra, Depp si è recato all’Hotel Principi di Piemonte dove alloggia fino a mercoledì.

Il soggiorno di Depp sarà blindatissimo e non si sa se riuscirà a passare dal Museo del Cinema dove è allestita la mostra di Tim Burton, amico e collega che lo ha diretto in diversi film, da Edward mani di forbice a Dark Shadows. La biopic che dirige su Amedeo Modigliani sarà girata in parte preso la sede dislocata dei Tuscany Film Studios di Andrea Iervolino a Torino, ovvero i Prodea Led Studios.“Sono orgoglioso di portare a Torino una star internazionale del calibro di Johnny Depp, con cui abbiamo spesso collaborato negli scorsi anni, come ad esempio nella serie animata ‘Puffins” e nel film “Waiting for the Barbarians”, ha commentato Andrea Iervolino, CEO del Gruppo ILBE, di Tatatu e fondatore dei Tuscany Film Studios.

"La città di Torino ha il potenziale per affermarsi quale polo cinematografico a livello globale, e la presenza degli studi a Torino, sede dislocata dei Tuscany Film Studios, costituisce un elemento fortemente attrattivo per le produzioni nazionali e internazionali. I Tuscany Film Studios nascono infatti per portare l’arte di fare cinema in tutta Italia, non solo in Toscana”.

Oltre alla regia di Johnny Depp, nel cast sono già stati annunciati Riccardo Scamarcio, che interpreta Modigliani, Al Pacino, nelle vesti di Maurice Gangnat, e Luisa Ranieri, nei panni di Rosalie.