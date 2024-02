Missione compiuta, il Bonprix TeamVolley si prende i 3 punti

Non poteva sbagliare il Bonprix TeamVolley, chiamato a conquistare tre punti nel campionato nazionale di Serie B2. Contro Busnago, le biancoblù si impongono 3-1 e cancellano le scorie della brutta prestazione di Lazzate. Tre piccoli passi verso la salvezza, ma la strada è lunga.

Il 6+1 di coach Preziosa è composto da Caimi al palleggio, Diego e Frascarolo in banda, Fallarini e Bonini centrali, Filippini opposto, Garavaglia e Spinello nel ruolo di libero. Il primo set vede un ottimo TeamVolley approcciare al meglio la partita: sul 7-3 e poi sul 14-5 le brianzole hanno già esaurito i time-out. Il Bonprix tocca anche il +11, ma subisce poi uno 0-6 di parziale che forza il tempo per la panchina biancoblù. Si procede punto a punto, Busnago tenta una girandola di cambi, ma il punto del 25-19 arriva da un errore ospite.

Copione diverso nel secondo parziale. Il TeamVolley parte ancora bene fino all’11-8, poi sei punti consecutivi delle ospiti ribaltano l’inerzia. Preziosa mette dentro Biasin per Frascarolo, ma il gap rimane quello. Nel finale, Guzzo rileva Bonini, ma una parallela fuori di Filippini consegna il 20-25 a Busnago. Il terzo set è invece simile al primo. Il Bonprix è solido e i time-out ospiti sono già esauriti sul 14-7. Si arriva anche sul 20-9, con il coach brianzolo che rimescola le sue carte senza risultati. Guzzo nel finale subentra a Fallarini, il punto del 25-13 è di Bonini. La quarta frazione è la più emozionante. Tanti errori del TeamVolley fanno scappare Busnago sul 5- 13, ma la svolta arriva con il rientro in campo di Frascarolo. Quattro punti di fila per le biancoblù, poi – lente ma inesorabili – le lessonesi si avvicinano. Busnago ferma il gioco sul 12-16, ma gli errori sono tanti, da ambo le parti. Un mini-parziale di tre punti permette al TeamVolley di impattare a quota 20, ma la statistica si perfeziona ancora in un 8-1 (sigillo finale di Filippini) che regala la volata finale (e i tre punti) al Bonprix. Il tabellone lampeggia sul 25-21.

Parla coach Fabrizio Preziosa: “Una vittoria importante, cercata e voluta. Tre punti fondamentali, soprattutto per come sono arrivati. Avevamo proprio bisogno di una partita così. Non abbiamo ancora giocato bene, ma eravamo consapevoli di non poterlo fare, considerando la settimana che abbiamo passato e la prestazione di Lazzate. La preoccupazione di dover fare risultato a tutti i costi ci ha un po’ irrigidito. Aver vinto in rimonta nel quarto set è stato il modo migliore: con carattere, giocando insieme come ci eravamo detti di fare per superare il momento difficile, tramite l’apporto di tutti, di chi è entrato, uscito e rientrato. Anche chi non ha giocato, ha supportato le compagne a voce. Ci serviva giocare così, con due set di buonissimo livello. Peccato essere stati puniti ad ogni piccola disattenzione: il secondo parziale lo abbiamo perso colpevolmente, perché il numero degli errori è stato troppo alto. La stessa cosa stava succedendo anche nel quarto, dove si stava profilando la roulette russa del tie-break. Sul 5-11 avevamo già esaurito i time-out, abbiamo rincorso pallone su pallone, dando il massimo su ogni azione senza pensare a rimontare 6/7 punti in metà set. Ci eravamo detti di non mollare, qualsiasi cosa fosse successa, così è stato. Le abbiamo riprese sul 20 pari e poi ci siamo presi il bottino pieno, con la giusta determinazione. Un finale di partita importante, saliamo a quota 22 e manteniamo la distanza inalterata sulle inseguitrici. I risultati dagli altri campi non sono un granché, di conseguenza è ancora tutto aperto, ma noi guardiamo il nostro percorso e la nostra corsa. Oggi vincere non era scontato, bene così”.

Mvp di serata, Alice Frascarolo: “Una bella vittoria, ci voleva e siamo tutti contenti. Sono tre punti importanti, per la classifica ma – anche e soprattutto – per noi, per farci acquisire di nuovo quella fiducia che nelle ultime partite avevamo un po’ perso. Abbiamo giocato unite, di squadra. Il set perso ci fa capire che dobbiamo lavorare ancora tanto per ridurre gli errori e non perderci in un bicchiere d’acqua. Questa vittoria è un punto di partenza per il girone di ritorno, da queste basi si deve proseguire nella giusta direzione”.

BONPRIX TEAMVOLLEY – Dolcos Volley Busnago 3-1 (25-19/20-25/25-13/25-21)

BONPRIX TEAMVOLLEY: Caimi 1, Masserano ne, Diego 23, Frascarolo 2, Biasin 3, Guzzo, Fallarini 6, Bonini 7, Macchieraldo ne, Garavaglia (L1), Spinello (L2), Filippini 13, Lorenzon ne. Coach Fabrizio Preziosa, vice Paolo Salussolia.