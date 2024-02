Corso gratuito di apicoltura: 4 incontri a “Su Nuraghe”

Il giorno di San Valentino, in una bella mattinata di sole quasi primaverile, presidente dell’Associazione Bellese Apicoltori, dr. Paolo Detoma, accompagnato dal prof. Battista Saiu, presidente del Circolo “Su Nuraghe”, hanno effettuato la prima visita dell’anno ai “casiddos de Nuraghe Chervu”: i due alveari dell’Oasi delle Api per verificarne lo stato di salute e l’entità delle scorte. C’era un po’ di preoccupazione per un inverno insolitamente mite cui le api non sono abituate, ma i timori sono svaniti già solo con l’osservazione esterna delle porticine di ingresso dove una buona attività di volo e una consistente importazione di polline sono indice di buona salute; la visita interna ha confermato questa prima impressione: api numerose e scorte più che sufficienti per arrivare alle prime fioriture importanti, senza bisogno di integrazioni.

Tutto è documentato da un video che è disponibile a richiesta. Certamente il cambio climatico di questo ultimo decennio ha creato non poche difficoltà alle api che hanno bisogno di tempi lunghi per l’adattamento ma, con la conoscenza della loro biologia e applicando le tecniche di allevamento che lo stato dell’arte ci mette a disposizione, è possibile garantire il loro benessere e ricavarne anche un po' di miele.

Stato dell’arte, che sarà messo a disposizione di chi ha intenzione di cimentarsi in questa disciplina (ma anche a chi le api le possiede già) a partire da venerdì 16 febbraio, dalle ore 21.00 alle ore 23.00 e per i successivi quattro venerdì presso il Circolo culturale “Su Nuraghe”, a Biella, in via Galileo Galilei 11 (interno cortile).

Il corso è gratuito. Si richiede solo l’iscrizione al Circolo.

Gradita ma non necessaria la prenotazione (info: Anna, 347 125 7464).