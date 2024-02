Elezioni comunali, a Crevacuore si ripresenta il sindaco Ermanno Raffo

Anche a Crevacuore è arrivata l'ufficialità: il sindaco uscente Ermanno Raffo si ripresenta alle prossime elezioni comunali. La lista si chiamerà ancora una volta “Per Crevacuore” e vede la riconferma della maggior parte dei consiglieri.

“Sono contento di avere al mio fianco i miei compagni d'avventura – commenta il primo cittadino – Hanno tutti operato bene e quasi tutti saranno confermati. Eccezion fatta per 4 di loro che lasciano per motivi personali e lavorativi. Presto saranno svelati i nomi dei candidati assieme al programma elettorale”.

In caso di vittoria, si tratterebbe del secondo mandato per Raffo, visibilmente soddisfatto del lavoro degli ultimi 5 anni. “Nonostante il Covid e l'alluvione del 2020, siamo riusciti a portare a compimento le opere in programma e a ottenere importanti finanziamenti regionali e statali. Il bilancio è più che positivo”.

Diverse le priorità all'orizzonte, come la revisione del piano regolatore generale. “Dovrebbe fotografare in tempo reale lo stato del paese – afferma Raffo – Un intervento non più rinviabile, così come quello volto a migliorare il nostro cimitero comunale”.