Biella Motor Team, Lombardi-Bologna in Liguria

Anche la scuderia Biella Motor Team sarà presente, sabato 10 e domenica 11 febbraio, alla Ronde della Val Merula, l’appuntamento in terra ligure che tradizionalmente apre la nuova stagione italiana dei rally per auto moderne.

Con il numero 51 saranno al via Massimo Lombardi (recentemente premiato come vincitore del Campionato sociale della scuderia biellese) ed Erika Bologna a bordo della Peugeot 208 Rally4 della Twister Corse con cui hanno già gareggiato nella passata stagione. La Ronde della Val Merula sarà per loro una sorta di allenamento in vista della nuova annata che li vedrà lottare per la supremazia in classe Rally4 nell’ambito della Coppa Rally 1ª Zona.

L’appuntamento ligure, che avrà come centro la cittadina di Andora, è una ronde, tipologia di gara che prevede quattro passaggi sulla stessa prova speciale. In questo casa è quella della Madonna della Guardia, lunga 11 chilometri. La Ronde della Val Merula prenderà il via alle 7 di domenica 11 febbraio da Andora, alle 15:28 l’arrivo finale.