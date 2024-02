A Cerrione arriva Film in Teatro (foto di repertorio)

Arriva Film in Teatro a Cerrione. A darne notizia l'amministrazione che ora potrà proiettare in paese un buon numero di film.

“Un'iniziativa – spiegano dal Comune - tutta nuova che proseguirà per tutto il 2024; inoltre, nel periodo estivo, i film saranno proiettati in piazza e saranno scelti per adulti e bambini fra 30.000 titoli. La Siae è a carico del Comune e l'ingresso è gratuito”.

Il prossimo appuntamento è in programma giovedì prossimo, 15 febbraio, alle 21, al teatro parrocchiale di piazza Sella.