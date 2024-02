Verrone: all' A.S.D. CE.VER.SA.MA un contributo comunale

Attraverso una delibera di giunta il Comune di Verrone ha autorizzato la concessione all’Associazione A.S.D. CE.VER.SA.MA. Biella alla gestione il campo sportivo di Verrone per ragioni con continuità del servizio per la stagione sportiva 2023/2024. Non solo però.

L'amministrazione, attraverso lo stesso atto, ha anche deliberato il saldo di € 3.500,00 quale saldo relativo al sostegno dell’attività istituzionale della Società nell’ambito della gestione delle attività sportive calcistiche 2022/2023 e un contributo massimo di € 6.950,00 per la gestione sportiva 2023/2024. Quest'ultimo in particolare, sarà erogato in due tranche, la prima la prima pari a € 3.450,00.