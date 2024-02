Nuove tappe per IOLAVORO

Il calendario prevede infatti edizioni a Gravellona Toce l’8 febbraio, Alessandria il 29, Alba il 6 marzo, Pinerolo il 27 marzo. Con le edizioni locali, il più importante evento dedicato al lavoro intensifica quindi la presenza sui territori per valorizzare le peculiarità dei tessuti economici locali. Giunta ora al 19esimo anno e forte dell’esperienza di 25 edizioni principali, 33 locali, due extraregionali e tre in modalità virtuale, IOLAVORO è la fiera del lavoro promossa da Regione Piemonte, Assessorato all’Istruzione e merito, lavoro, formazione professionale e diritto allo studio universitario; la organizza Agenzia Piemonte Lavoro insieme ai Centri per l’impiego, grazie alle risorse del Fondo sociale europeo FSE+. L’obiettivo si conferma sempre lo stesso: porsi come spazio di incontro gratuito fra candidati e aziende, ma anche come occasione per conoscere meglio le opportunità che la Direzione Lavoro di Regione Piemonte e il suo ente strumentale Agenzia Piemonte Lavoro mettono a disposizione; in particolare orientamento, certificazione delle competenze, sistema delle academy, contratto di apprendistato, così come anche, fra i tanti servizi offerti dai Centri per l’impiego piemontesi, il collocamento mirato per le persone con disabilità, consulenza nella ricerca attiva di lavoro, supporto nella redazione del curriculum.